﻿Camping X Coffee 原野市集狂熱

Camping是近年大熱活動，而飲咖啡就是生活日常。南豐紗廠下月會將兩者結合，以《原野•咖啡》為主題舉辦市集，精選本地咖啡及露營用品，讓你即使身處戶外，也可呷一口幽香的手工咖啡，放鬆身心。



文、圖：Travis 鳴謝：Glory Camping/2380 6261



今次市集將於中環The Annex舉行，為切合原野主題，屆時場內將會鋪上人造草地，以營造郊野氣息。恰巧參與是次活動的Astrid，既是Kolb Coffee的咖啡大使，擁有歐洲精品咖啡協會認可咖啡師及考官資格，同時也是一名戶外活動愛好者：「自己鍾意飲咖啡，在澳洲Working Hoilday時已認定了要找一份和咖啡有關的工作，平時鍾意到戶外走走，最愛是到塔門。其實在室外搭個營再品嚐咖啡，是別有一番風味，不過對咖啡有要求的朋友，未必飲得慣三合一咖啡，反而掛耳包手沖咖啡既方便，亦可以有咖啡原味幽香。 」Astrid不忘推介其公司在市集率先推出的掛耳包新作，一盒五款五種味道，包裝更由本土插畫師Aman Lee設計主理。至於當日同時集合了城中精選人氣咖啡店，包括有售賣特別咖啡品種的「Africa Penguin」、香港人創辦的咖啡部落格「Coffeenow.Today」，以及提倡各種咖啡樂趣的「Barista HK」等。另外，市集將會提供「咖啡拉花工作坊」及「戶外沖泡咖啡班」，教授兩款咖啡拉花，以及分享郊外沖泡咖啡的技巧。



雲集人氣露營用品



要做一個Camping達人，當然要有充足裝備，主辦單位也請來多個戶外活動用品攤位助陣，當中有提供不同手作及輕量戶外裝備的「TRAVERSE」、露營產品專家「Glory Camping」、台灣戶外精品設計「H House X Truvii」和露營裝備用品店「wildholics.com 」等。Glory Camping經理Polly認為Camping文化在香港可以說是非常熾熱，「現在戶外活動愛好者分兩大種，一種是Car Camping，另一種是輕量化的背包客。Camping最簡單要有帳幕，其實現在已經有好多輕巧的餐具，讓你可以在戶外舒服享受美食及景致。」提提大家，市集會舉辦分享會，請來專業攝影師分享山中攝影技巧，想影張靚相呃Like，務必留意。



「南豐紗廠•好匠店坊」市集系列─《原野•咖啡》



日期：6月3至4日（星期六及日）



時間：下午1時至晚上8時



地點：中環德輔道中173號Nan Fung Place 2樓The Annex



查詢：3979 2300



免費入場