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﻿牛王遇上英倫鬼才

2017-05-24 列印
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  美國牛仔服品牌Lee於2017年春夏再度與英國鬼才設計師Henry Holland合作，推出聯乘系列。新作以House of Holland簽名式字母設計和女裝碎花主題牛仔服為主打，當中採用未經洗水丹寧，配合黑白色英文字母刺繡、撞色牛仔布、經典紅色拉鏈、印花，以及特製的銅製鈕扣和皮牌，將牛王與Henry的英倫風完全融合 。文：Travis

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