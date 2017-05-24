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﻿機能時尚涼鞋

2017-05-24 列印
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  美國戶外涼鞋品牌Chaco着重機能與時尚並存，當中品牌的專利纖維提花織帶採用快乾物料，而其Z Classic系列的專利LUVSEA PU柔韌中底，經美國足部醫學協會認證，符合人體工學，每款涼鞋織帶均會貫穿中底環繞鞋面及鞋墊，穩固腳掌，加上專業梯扣設計，讓着用者享受極強的舒適感。 售價：$790文：Travis

查詢：2506 3139
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