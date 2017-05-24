 Advertisement
  • 2017年5月24日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 副刊

﻿經典運動服聯乘

2017-05-24 列印
Previous Next

  由本地品牌IZZUE與原宿品牌NEIGHBORHOOD組成的NHIZ，新季聯同運動服生產商Champion推出新作。是次聯乘將設計重點放在剪裁上，並用上舒適的T恤物料，單品胸前、袖口或褲上簡單點綴NHIZ及Champion的Logo，低調非常，設計師亦特別製作一系列運動褲，將可與上衣配襯成一套Sporty Look，顏色方面有黑、白、灰及藍四色選擇。

售價：$439文：Travis

查詢：2388 5257
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd