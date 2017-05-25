﻿摩寧頓半島 靚景溫泉

遊澳洲墨爾本（Melbourne），覓食之餘，不妨造訪市郊的摩寧頓半島（Mornington Peninsula），因為半島上有多個靚景溫泉浴池，趁着南半球正踏入寒季，正好前來邊浸浴邊欣賞優美景觀。



文：Rachel 圖：Rachel、Peninsula Hot Springs



鳴謝：Qantas Airways、Visit Victoria、Tourism Australia



有說墨爾本在不久將來，將會取代雪梨成為澳洲人口最多的城市，原因很簡單：良禽擇木而棲，畢竟墨爾本環境優美時尚兼美食豐富，更重要是當地居民都懂得生活之道，工作以外總能找到平衡點子，令全市都瀰漫悠閒氣氛，自然吸引人來居住，當中好像距離墨爾本約一小時車程的摩寧頓半島，便是澳洲九大天然溫泉區之一，也是墨市居民閒來鬆馳身心的勝地。



浴池眾多 景觀優美



不少香港人都愛泡溫泉，近有東瀛、寶島，想走遠點，摩寧頓半島便是好選擇。原來島上在1996年發現天然泉水後，吸引曾在日本生活並迷上泡溫泉的Davidson兄弟立時購來大片土地，在2005年打造Peninsula Hot Springs這個夢想溫泉鄉。園區最初只有數個私人浴池（即現時的Spa Dreaming Centre部份），卻因愈受歡迎，甚至外國遊客都慕名而至，因而增建了Bath House，至今合共有大、小浴池逾三十個，當中除有傳統石池，還有木桶池、洞穴池、按摩池，以及土耳其浴、足浴及泥漿浴設施等等，適合不同人士的喜好。另一賣點是這裏的浴池各擁不同景觀，部份臨畔清幽溪邊，部份有如日式庭園，最得筆者歡心的則是建於山頂的露天圓池，置身池中，便可飽覽半島的無敵風光，感受天地之美，舒暢至極！



Peninsula Hot Springs



地址：Springs Lane, Fingal, 3939 Mornington Peninsula,Victoria



電話：61 3 5950 8794



時間：07:30-22:00（Bath House）



08:00-21:00（Spa Dreaming Centre）



門票：成人約200港元起，小童約115港元。



網頁：www.peninsulahotsprings.com



