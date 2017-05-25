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﻿電型宅女——周末必睇 戰遊網世界決賽開打

2017-05-25 列印
■早前於台北花博流行館中表現傑出的EL Gaming將代表亞太地區出戰。
■戰遊網（Wargaming）「2017世界大賽」將於本周末準時開打！
■大會請來大自然界代表「番茄哥」，預測各賽事戰果。
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  今個周末即使無人約要獨留在家，一樣大把好節目！事關戰遊網（Wargaming）現正於俄羅斯莫斯科VTB冰宮，舉行年度的「2017世界大賽」！來自全球各區的12支頂級隊伍將齊集當地，爭奪總獎金30萬美金（約$155萬港元）。想睇賽事毋須飛往當地，官網亦有轉播比賽情況，大家可以安坐家中，免費收睇世界級電競賽事！

　　八強決賽將於5月27日（六）下午2時開始舉行，而冠軍戰將於星期日晚上6:30開始，記得Mark低日曆。今次決賽的代表隊中，有早前於台北花博流行館中表現傑出的Team Efficiency及EL Gaming雙強出擊，代表亞太地區，希望可以再為亞太區創佳績。另外大會更邀請了大自然界代表「番茄哥」，這隻龍蝦將仿效世界盃的章魚保羅，預測各賽事戰果，未知能否成為電競界另一吉祥物？

查詢：en.wgleague.net
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