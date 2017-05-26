﻿父親節送禮！中階手機 玩樂新秀

就快到父親節，一眾乖乖仔女想送部新手機俾爸爸表達心意，其實不一定要花五、六千元高價入手旗艦機種，事關現時機價約二千多元的中階機，無論硬件效能或影拍質素，都已經滿足到大部份用家。近期Motorola及Huawei不約而同帶來了5.2吋中階新作，分別是Moto G5 Plus及P10 Lite，規格實力接近，機價相差無幾，另外亦有連觸控筆的LG STYLUS 3，方便爸爸手寫訊息，認真夠貼心！文、圖：B1807



SWS靚聲音效P10 Lite



Huawei日前加推了定位親民得多的P10 Lite，新作換上尺寸較細的5.2吋全高清2.5D熒幕，機背改用了新興的玻璃鏡面，賣相時尚一點，另指紋Sensor也像Mate 9移至背面鏡頭下，配合相對小巧的機身，手感更為討好，指紋解鎖也非常就手。除了以1,200萬像素主鏡頭取代Leica雙鏡頭，P10 Lite處理器也換上Kirin 658八核心，內置4GB RAM及64GB儲存容量，雖則規格只屬中階級別，但整體效能令人滿意。



值得一提是P10 Lite音色表現比不少高階機款還要好，尤其移植自同廠平板MediaPad M3的SWS 2.0音效，聲音動態控制得宜，輸出音量力水十足，加上低音加強效果，完全將音色平平無奇的同級或高階機款比下去。



大屏連筆手寫STYLUS 3



不少爸爸發訊息，還是鍾愛以手寫輸入。LG STYLUS 3新機早前抵港，主打5.7吋特大屏幕，機身更配備改良版觸控筆，筆尖僅1.8mm纖幼，手寫更就手。內置Pen Pop 2.0系統，取出手寫筆會同時開啟「Pen Pop」功能，可選擇即時筆記的「Pop Memo」、以相機作文件掃描的「Pop Scanner」，以及可快速截取屏幕畫面的「Capture+」，方便大頭蝦爸爸隨時記錄生活瑣事。新機定價二千有找，規格方面擁有3GB RAM及16GB ROM，亦可支援高達2TB的MicroSD卡，而機背相機像素更達1,300萬，性價比不俗。



靚攝金屬新機G5 Plus



定價二千多元的G5 Plus，一改以往塑膠質感，換上鋁合金機身，感覺高貴，送禮完全無失禮！說到效能，此機採用Snapdragon 625八核心，內置4GB RAM及32GB儲存容量，性能本已不俗，再配合無添加的原生Android 7.0介面，系統運行更是流暢，值得一讚。



G5 Plus另一賣點是拍攝表現，用上跟Samsung S7同一顆1,200萬像素感光元件，像素尺寸達1.4µm，還有F1.7大光圈，日光下成像非常清晰，室內試拍雜訊也控制良好，更叫人印象深刻的是Dual Pixel自動對焦技術，對焦速度爽快，按下快門不用半秒已完成對焦及拍攝，如配合Moto Actions手勢功能，拿着手機手腕扭兩扭，即可從上鎖狀態進入拍攝畫面，要成功捕捉精彩一刻機會大增。