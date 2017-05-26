﻿人氣台式手工鍋

不論任何季節，火鍋都是一大夥人外出用餐的首選，愛其「烚下烚下」的熱鬧氣氛。最近在銅鑼灣新開的饕鍋物台灣手工火鍋，引入多款台灣最「夯」（意指流行）的鍋物湯底及手工鍋料，每人收費只$188起，即可享用套餐及任食多款配料，性價比甚高，難怪成為近期的人氣食店！文：甘偉丁 圖：陳鐵剛



主打的招牌台灣手工火鍋，每位$188可享用自選湯底、肉類、主食、手工拼盤、飲品及甜品各一，當中還有無限任添的老饕海鮮菜盤及小食，實在豐富且抵食。先說主打的五款湯底，全部均是坊間少見，如紅燒牛肉湯、三杯雞湯、黑糖薑母鴨湯及麻辣湯。當中最具人氣的九層塔蜆湯（需另加$50），用上足一斤的新鮮蜆，配上新鮮九層塔奉客，先品嚐味道鮮甜的蜆肉，隨後再加入鮮美的大地魚湯製成湯底吃火鍋。



肉類則按人數提供合適的份量，如兩至三位奉上一碟，四至五位則兩碟，用料是新鮮的特級松阪豬及南投土雞腿等，建議另加$20享用雙拼的霜降牛三角配豬爽肉，前者油脂豐腴肥美，後者香滑爽口。主食方面，就有花蓮出產的良心米飯、滷肉飯、稻庭烏冬及手工麵可選，台灣直送的滷肉以半肥瘦豬肉製，富油脂香，佐飯一流。



菜盤小食任添



由師傅親手製成的手工拼盤亦是巧手之作，包含花枝丸、牛丸、鯪魚丸，及以豬肉、馬蹄製餡的手工水餃。另外老饕海鮮菜盤提供多達十八款的蔬菜及海鮮選擇，如花枝丸、大蜆、生蠔、大蝦、菇類及生菜等，款款新鮮。小食有青瓜木耳、皮蛋豆腐、滷豆腐及在夜市必吃的鹽水雞，還拌入蘋果，清新化膩。海鮮菜盤和小食均可無限添食，最適合大胃王。最後每人奉上一杯台式飲品及甜品芋圓，為一餐作結。



另外如午市惠顧，則提供多款配搭的午市套餐，可自選前菜、主菜及主食，主菜推介炸得外脆內軟的鹽酥雞，主食是足料的擔仔麵，每客套餐只$52起，在消費甚高的銅鑼灣區實屬難得。



饕鍋物台灣手工火鍋



地址：銅鑼灣堅拿道西10號冠景樓1樓



查詢：2499 7577