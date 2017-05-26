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﻿豪格包裝 G10 Pro商用筍盤

2017-05-26 列印
■左右趟門方便上落及運貨。
■表板陳設如私家車版，中控台備有七吋屏幕。
■後排可坐三人，或整排收摺擴充載貨空間。
■兩邊輪拱佔據了少許尾箱位置。
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                近期內地品牌商用貨車憑着高性價比而獲得本地中小企捧場，最近上汽大通（Maxus）引入全新G10 Pro柴油商用客貨車，內外包裝如豪華MPV私家車，售價僅$209,900起。 文：彭志揚        圖：William

        港版G10 Pro分開兩座及五座版本，圖中所見是後者，車價為$229,900起。商用版外觀跟G10七座私家車版本相似，轉向式HID頭燈連LED日行燈為標準項目，車身設有左右趟門，兩端尾窗按法例要求改為密封格式。

          駕駛艙及座椅設計如私家車，中控台7吋輕觸式屏幕連接CD音響系統和倒車鏡頭，同時備有恒溫前後獨立冷氣。尾箱空間闊落，後排可摺合增加儲物量。Euro5規格1.9公升TDI引擎配合六速ZF自動波箱，力量隨傳隨到，底盤扎實，安全感勝過不少日本貨Van。
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