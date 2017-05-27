﻿潮媽推介 掃盡激抵 童裝玩具

家長對小朋友寵愛有加，眼見小朋友衫又靚又可愛，實在很難忍手。靚媽Zoey也十分同意，不過直言小朋友大得快，想買名牌又要買得抵，今次她就推介位於九龍灣的九展名店倉E-Max Wear House，內裏有齊名牌童裝與玩具，精明入貨冇難度。文︰Angel 圖︰陳鐵剛



半價名牌童裝



囝囝Damian今年兩歲，快要準備幼稚園面試，Zoey今次就特別到kissocoo購買一系列Smart Casual童裝，面試着又或出街穿都非常合適。場內有Diesel、Sonia Rykiel、Roberto Cavalli、Trussardi、Paul Smith Junior 等國際名牌，質料上乘，非常舒適，大部份貨品以低於半價發售，是兒童置裝首選。



平掃毛公仔



小朋友多是三分鐘熱度，即使多喜歡的玩具，可能只玩數天便生厭，Zoey有個好方法，就是將Damian已玩厭的玩具收藏，相隔一段日子再搬出來，Damian又大感興趣了。對於購買玩具，她都是以精明掃貨為原則，新出品對小朋友來說意義不大，反而可以留意特價貨品，Hallmark玩具大部份以半價發售，幾十元有交易，多買幾件也不會肉赤。



英倫家品限時再折



Zoey喜愛為家居粉飾，令居室增添生氣，如咕o臣套、首飾盒等，不是大額消費，又不會太大件，最易令她心動。來自英國的家居用品品牌Laura Ashley的產品多以花卉圖案設計，英倫味十足，而位於E-Max Wear House的分店會出售特惠貨品，大部份會以半價發售，同時店內亦有大量新貨，比起一般特賣場有更多選擇。



Zoey入貨攻略



E-Max Wear House的Laura Ashley並不是全部都是特價貨品，部份是新貨，但留意此店不時有特別折扣，如由即日開始至5月31日，所有三折至正價貨品皆有特別額外折扣，如購物滿$1,000再有九折，滿$2,000則有八折。如全部揀選三折貨品，即最高可享二四折優惠，極抵買！



Hallmark



舖號︰地下kiosk A （ISSI對出） 查詢︰2811 8551



Laura Ashley



舖號︰地下18及20號舖 查詢︰2412 0400



Kissocool



舖號︰ 地下68及70號舖查詢︰2454 4378



地址︰九龍灣國際展覽中心E-Max Wear House