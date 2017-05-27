 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 副刊

﻿金屬誘惑 夏日涼鞋

2017-05-27 列印
運動鞋底配以金屬織帶，充滿型格。
以羊絨及軟皮革作為物料，非常舒適。
新作配以金屬皮搭帶。
Previous Next

　　炎夏要讓雙足涼快，務必要有一雙涼鞋傍身。millie's今個夏天就推出了多款新作，當中有以High Shine City為靈感的大熱款式，將Metallic織帶、金屬飾邊、鏡面或金屬皮搭帶等細節，拼搭而成高踭或平底涼鞋，充滿時尚型格。另外，也有以運動鞋底配上Buckle配飾、Checkers印花皮搭帶等，令造型更添活力感。        

　　品牌另有一系列以Ethic Beat為創作元素的涼鞋，用上水松紋鞋底配動物紋圖案搭帶，並加入閃耀金屬色或飾扣，彌漫夏日風情；亦有以羊絨、軟皮革等物料，配以民族編織邊或Lace-up設計，感覺同樣清新。文：Ki

地址：旺角朗豪坊地庫1層08至09舖

查詢：3929 0309
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd