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﻿韓星愛牌太陽鏡登港

2017-05-29 列印
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　　韓國時尚眼鏡品牌stephane + christian由兩位設計師Stephane與Christian成立。受法國工藝美術的啟發，眼鏡設計結合藝術元素，其中FLASHBACK系列最受注目，不規則的多角半框，加上鏡片的混色配搭，充滿型格品味，難怪品牌成立短短數年，已備受韓星熱捧，包括李敏鎬、宋仲基、徐仁國、人氣組合少女時代、4 Minute、SHINee等。夏日新款太陽眼鏡已登陸指定I.T及連卡佛，想潮襯夏裝，不妨到店內掃貨。文︰Angel

查詢︰2890 7329
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