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﻿寶石刻字英倫配飾

2017-05-29 列印
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　　簡約的飾物容易配襯，耐看度也勝一籌，像以利落線條為設計藍本的英國首飾品牌Monica Vinader，無論配搭Casual Wear或高貴時裝，同樣合適。今個夏季品牌推出BajaDeco系列，以Art Deco現代美學為設計靈感，系列中的耳環、指環、手鐲，均採用階梯式造型，分別配以綠玉石、拉不拉多石和黑瑪瑙三種寶石，高貴卻又充滿型格。系列更加入可雕刻元素，客人可在手鏈名牌上刻上名字或字句，用以送贈摯愛，更顯心思。

文︰Angel

查詢︰3568 6628
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