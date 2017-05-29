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﻿美妝矚目新代言

2017-05-29 列印
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　　在美妝界甚有聲譽的品牌Loreal Paris，其全新代言人Elle Fanning的廣告終於正式登場，被視為天才童星的Elle，早於5歲時已在電影獨力演出，去年更憑《The Neon Demon》入圍角逐第69屆康城影展金棕櫚大獎。不過能在美妝界打響名堂，除了精湛演技，當然還要靠其白晳肌膚、圓渾大眼及豐厚雙唇，擁有美人兒的先決條件，相信她演繹新妝一定更傳神。文︰Angel

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