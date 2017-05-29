﻿萌爆妖怪手錶Cafe

卡通主題餐廳近年掀起熱潮，蛋黃哥、薯蛋頭、櫻桃小丸子等受歡迎的卡通人物，先後跳出電視熒幕，與本地餐廳合作，化身主題美食。最近有餐廳與卡通人物「妖怪手錶」合作，將這個可愛動漫角色變成日式吉列飯、咖喱肉丸飯等，吸引一眾小粉絲朝聖覓食！文、圖：朝朗



位於旺角新世紀廣場的Izumi Curry，曾與蛋黃哥、薯蛋頭、熊本熊等人氣卡通人物合作，開設期間限定的主題Cafe，每次反應都不俗。最近餐廳與「妖怪手錶」合作，開設Puni Puni Cafe by Izumi Curry，是繼日本東京及福岡後，該卡通人物的首家海外期間限定店，限期三個月。



「妖怪手錶」對大人來說有點陌生，但這個以貓為原形創作的「萌爆」角色，已成為時下小朋友的寵兒。早前《妖怪手表Puni Puni》手機遊戲甫推出，即令角色火紅起來，因此期間限定店開幕後，迅速吸引一眾小粉絲「朝聖」。



惹味秘製咖喱



Cafe由牆身、天花以至餐桌都貼上主題壁紙，門口更放置特大遊戲屏幕，吸引一大班小朋友排隊輪候。原來只要成功挑戰屏幕上的《妖怪手錶Puni Puni》遊戲，獲得指定分數，即可贏取「妖怪手錶」Puni Puni Cafe特別版鎖匙扣一個，但數量有限，送完即止，Fans要留意。



限定店供應多款和洋美食，最受歡迎要數「妖怪手錶」造型的招牌咖喱飯及小食拼盤，前者以自家秘製咖喱汁，配上漢堡扒、吉列炸豬扒或炸雞，伴以紅菜頭汁煮成米飯，飯身經廚師搓成「貓頭」形狀，加上紫菜、芝士，賣相可愛。



小食拼盤包羅炸雞塊、薯條及香腸等，香口惹味，小朋友必定喜歡。另有一系列輕食，例如鴨胸沙律、煎餃子、鱆魚燒等，迎合一家大細的不同口味。



Puni Puni Cafe by Izumi Curry



地址：旺角新世紀廣場345號舖



查詢：3102 9574