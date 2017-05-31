 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 副刊

﻿美味父親節 廚師機巧製早餐

2017-05-31 列印
■跟機有齊4款專用配件：不鏽鋼攪拌碗、不鏽鋼打蛋器、平攪槳及麵糰鉤。
■備有十段變速功能。
■KitchenAid Artisan Mini 3.3L廚師機的接口位跟4.8L相同，大部份配件都可以共用。
1. 將所有材料（牛油及粗麵粉除外）放入KitchenAid Mini廚師機的攪拌碗，使用麵團鉤以速度6攪拌5分鐘。
2.將牛油加入混合物內，再攪拌5分鐘。
3.刮出麵糰並搓成球狀，放於碗內並用保鮮紙包好，置於室溫約1小時讓其發酵。輕柔把膨脹的麵糰放氣，分成5份迷你鬆餅（或3份一般大細的鬆餅）。將每份搓成光滑的球狀，然後稍微壓平麵糰，灑上少許粗麵粉，覆蓋麵糰並讓其靜止20分鐘。
4.以攝氏180℃預熱焗爐，此時以中火加熱平底鑊，加熱後轉細火，將粗麵粉灑於平底鑊上，放入麵糰每邊煎4至5分鐘，直至表面呈金黃色。將鬆餅放入已預熱的焗爐焗8-10分鐘，確保其中心已完全烤好。
5.取出鬆餅後置於冷卻架，完成！之後可按個人喜好利用鬆餅製作三文治或Egg Benedict。
型男大廚
Previous Next

        就快到父親節，與其出街花大錢食餐勁，不如在家自製一個英式早餐作為父親節禮物氹爸爸開心。美國廚電品牌KitchenAid近日新推的Artisan Mini 3.3L多功能廚師機，小巧慳位，小朋友使用亦非常安全。今次請來七歲孖仔Marc和Jaq，用新機幫手整英式鬆餅，二人表現得心應手！再加多杯用個人咖啡機炮製的香濃咖啡，爸爸見到實開心到爆！

文：Anna　圖：黃頌偉　場地提供：The Mixing Bowl（查詢：2524 0001）

        向以粉色系列加復古設計聞名的廚電品牌KitchenAid，一直深受煮婦們歡心。其王牌產品廚師機近日加推Size較小的3.3L版本，更加適合香港蝸居使用。雖然身形縮水，但功能未有縮水，擁有十段變速，保持低功耗、低噪音的水準表現，跟機亦同樣有齊4款配件。而且加購配件種類繁多，大部份4.8L版本的配件亦可用於新機上，可以同已買機的朋友開心Share。Artisan Mini 3.3L廚師機現有哈密瓜綠、紅、啞灰及啞黑四色，香港更是亞洲首發，必搶！



記得檢查組件是否上鎖

  幫手指導兩位小廚師的型男大廚Victor，由工程師轉行成為麵包師及企業家，跟拍檔於上環開設烘培教室The Mixing Bowl。他是KitchenAid廚師機的用家，早已入手較大Size的4.8L版本置於教室內。「平日主要用於做蛋糕，有時一邊打蛋白，一邊加材料，有部廚師機幫手就好似多對手。」他說。試用完新一代較細小的版本，Victor提醒不時要留意部機有否Lock好，以免上方組件跌下來壓親小朋友，不過新機組件輕型，相對上較安全。



自家製英式鬆餅

材料表

溫熱牛奶100克

軟化牛油10克

鹽1/4茶匙

糖6克

打好的蛋液12.5克

高筋麵粉135克

即溶酵母1/2茶匙

粗麵粉（Semolina）

（灑於平底鑊上）適量

KitchenAid Artisan Mini 3.3L多功能廚師機

售價：$4,180         查詢：2926 2300

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd