﻿美味父親節 廚師機巧製早餐

就快到父親節，與其出街花大錢食餐勁，不如在家自製一個英式早餐作為父親節禮物氹爸爸開心。美國廚電品牌KitchenAid近日新推的Artisan Mini 3.3L多功能廚師機，小巧慳位，小朋友使用亦非常安全。今次請來七歲孖仔Marc和Jaq，用新機幫手整英式鬆餅，二人表現得心應手！再加多杯用個人咖啡機炮製的香濃咖啡，爸爸見到實開心到爆！



文：Anna 圖：黃頌偉 場地提供：The Mixing Bowl（查詢：2524 0001）



向以粉色系列加復古設計聞名的廚電品牌KitchenAid，一直深受煮婦們歡心。其王牌產品廚師機近日加推Size較小的3.3L版本，更加適合香港蝸居使用。雖然身形縮水，但功能未有縮水，擁有十段變速，保持低功耗、低噪音的水準表現，跟機亦同樣有齊4款配件。而且加購配件種類繁多，大部份4.8L版本的配件亦可用於新機上，可以同已買機的朋友開心Share。Artisan Mini 3.3L廚師機現有哈密瓜綠、紅、啞灰及啞黑四色，香港更是亞洲首發，必搶！







記得檢查組件是否上鎖



幫手指導兩位小廚師的型男大廚Victor，由工程師轉行成為麵包師及企業家，跟拍檔於上環開設烘培教室The Mixing Bowl。他是KitchenAid廚師機的用家，早已入手較大Size的4.8L版本置於教室內。「平日主要用於做蛋糕，有時一邊打蛋白，一邊加材料，有部廚師機幫手就好似多對手。」他說。試用完新一代較細小的版本，Victor提醒不時要留意部機有否Lock好，以免上方組件跌下來壓親小朋友，不過新機組件輕型，相對上較安全。







自家製英式鬆餅



材料表



溫熱牛奶100克



軟化牛油10克



鹽1/4茶匙



糖6克



打好的蛋液12.5克



高筋麵粉135克



即溶酵母1/2茶匙



粗麵粉（Semolina）



（灑於平底鑊上）適量



KitchenAid Artisan Mini 3.3L多功能廚師機



售價：$4,180 查詢：2926 2300



