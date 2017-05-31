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﻿同場加映 零難度泡製咖啡

2017-05-31 列印
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　　早餐點可以無杯咖啡幫爸爸提提神？KitchenAid新推出個人咖啡機，經典紅色機身，置於家中更添型格味道。以滴漏方式泡製咖啡，只需於上方加入水及咖啡粉，按下開機掣就可即時沖泡。最特別是跟機有一個540ml的保溫隨行杯，咖啡直接落入專用杯中，確保溫度及安全性，所以就算平日叫小朋友幫手沖咖啡，媽媽亦毋須擔心。

KitchenAid個人咖啡機

售價：$1,090 查詢：2926 2300
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