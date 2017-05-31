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﻿雙麵包槽多士爐

2017-05-31 列印
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　　自問無天份煮食，不如乾脆買部多士爐，簡單烘烤各式麵包，同樣可令爸爸食指大動。KitchenAid新出的雙麵包槽多士爐，其麵包槽設計特闊，可烘烤各種大小的麵包，另外手動升高麵包架可以取出細小的麵包，鬆餅亦可放入加熱。功能方面，備有四種烘烤模式，包括麵包圈（Bagel）、解凍、翻熱及保溫，功能非常全面！
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