﻿夏日起動放暑假！ 台北4日3夜親子遊

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屋署揭真相 檢控承建商 大館磚柱鑿窿 加固變「拆樓」
超過一百五十年歷史、俗稱「大館」的中區警署已婚督察宿舍，去年五月底進行活化工程時突然坍塌。事隔一年，屋宇署發表調查報告，已婚督察宿舍倒塌前正進行陽台木樓板鞏固工程，磚柱和磚牆被挖掘多個小孔，肇因很可能...
2017-06-01
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臥底查伊萬卡血汗工廠被捕
美國第一千金伊萬卡個人品牌不少產品均由內地工廠代工生產，部份工廠疑是以極低薪酬僱用勞工長時間工作的「血汗工廠」，美國一個關注勞工權益組織早前聘請三名中國工人臥底調查為伊萬卡品牌製鞋的工廠，美國傳媒指其...
2017-06-01
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應對北韓頻繁挑釁 美軍成功試驗攔截導彈
平壤政府近日頻繁試射導彈，美軍周二首次試驗陸基中段導彈防禦系統攔截洲際彈道導彈，飛彈成功在太平洋上空擊落一枚模擬導彈，國防部強調，測試早已籌備，並非特別針對個別地區局勢。 測試耗資二億四千四百...
2017-06-01
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南豐246億奪啟德商業地
商業地皮再現高價紀錄，地政總署昨公佈，上周截標的啟德第1F區2號地盤，由南豐力壓其餘11家財團，以246億多元勇奪，創全港地皮紀錄，而樓面呎價亦達12863元。 是次啟德商業地王的呎價，較區內半年前批...
2017-06-01
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英保守黨恐失優勢 納指再攻頂 杜指續軟
英國下周四即將舉行大選，有民調顯示保守黨可能失去國會控制權，令歐洲政局再添變數；此外，市場觀望美國當地的經濟數據及儲局六月份會否如期加息，令大市再升乏力。杜指早段失守21000點關口，納指初段曾升至6221點的新高，其後倒跌。 截至今晨四時，杜指收報21008點，跌20點；納斯達克指數收報6199點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報67.78港元，較香港收市價升0.08港元；中移動（941）美國預託證價格報85.91港元，較香港收市價跌0.54港元。 油價弱拖累能源股 摩根大通表示，其交易收入步入第二季至今，已按年跌15%，消息拖累該行股價早段曾跌1.8%。此...
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終極戰第一回 大帝打怪獸
勒邦占士去年率騎士奇迹反勝奪標，衛冕失敗的勇士今季得到唯一能與前者抗衡的杜倫，以季後賽全勝勇態重返總決賽，跟騎士再決高下。首戰明早於金州開打，面對自己一手促成的巨獸，強如大帝也直呼好危險！（LeSports HK App明早9:00直播） 勇士上季常規賽破紀錄七十三勝，但總決賽領先騎士3:1後，連輸三場衛冕失敗。今季該隊撮合杜倫、史堤芬居利兩位當打MVP，輔以球星奇利湯遜和戴文格連，以四頭馬車在季後賽西岸三圈破天荒十二場全勝，堪稱占士八入總決賽的最強對手。 今年季後賽占士平均得卅二點五分，是個人○九年以來最高。他去年輕鬆壓制夏里遜班斯，今年總決賽遇上杜倫卻難度大增，...
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勁版登場 Exige Sport 380 戰鬥格
蓮花全新Exige Sport 380超跑上周五（5月26日）在灣仔會展舉行的第一屆「香港國際汽車博覽會」作全亞洲首度發表，代理邀請到本地殿堂級賽車手潘炳烈主持揭幕禮，成為全場焦點。文、圖：彭志揚 ...
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忍腳痛見多幾面 劉佩玥周志文 淺水灣拍拖
有讀者向傳媒爆料，指劉佩玥（Moon）秘撻「巨聲幫」周志文（大孖），報道得個講字，所謂有圖有真相。前日下午，本報就影到呢對秘撻男女去淺水灣拍拖，御用電燈膽陳瀅亦在場，但劉周情侶當電燈膽透明，兩人自得其...
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社論——改口腹慾 加入護鯊行動
國際社會大聲疾呼，促請華人地區停食魚翅，矛頭直指香港，因為香港是全球魚翅貿易中心，食用魚翅量最大。昨天護鯊會再為禁吃魚翅發聲，指本港主要酒樓集團菜單仍有售魚翅，與國際保護瀕危鯊魚運動相違忤，要求政府立例禁止瀕危物種魚翅入口。 護鯊會對二十三家連鎖中式酒樓集團的調查顯示，他們仍大賣魚翅，並且發現三個問題：一是仍出售瀕危物種魚翅菜式；二是魚翅品種不明；三是魚翅優惠停不了，顯示本地吃魚翅風氣仍盛。其實食肆曾響應保育團體，推出減吃魚翅餐單，獲得一些年輕消費者的支持，但大部份市民仍然照食，食肆的自律行動未能移風易俗。 統計數字顯示，過去兩年本港消耗了近七十九噸魚翅，當中多少屬瀕危物種...
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潘明輝連勝未斷纜
昨晚舉行季內最後一次全泥地夜賽，潘明輝憑「好性格」及「歡悅星」起孖，連勝紀錄至今仍未斷纜。至於祈普敦則贏「靚加加」及「金地飛客」，同樣梅開二度。不過，以上兩人在騎師王最終都不敵莫雷拉，他憑一冠一亞兩季...
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