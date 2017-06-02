﻿光纖連接 分體旗艦電視

近年電視機發展極快，3D、曲屏、4K以及HDR等新規格陸續面世，早前Samsung推出的旗艦級電視更以光纖連接（Invisible Connection），將屏幕以及連接各種裝置的主機拆開，方便將線路收埋，客廳自然更見簡約時尚！文、圖：B1807



色彩還原百分百



自去年Samsung將量子點（Quantum Dot）技術引入4K HDR電視，藉着廣闊色域及逼真色彩成功吸引用家注意，今年新一代旗艦全面採用此技術，並統稱為QLED TV，而打頭陣的是今年初於《CES電子展》亮相的曲面旗艦Q8C，畫面尺寸備有55吋、65吋及75吋，品牌堅持保留曲面設計，是深信切合眼球的熒幕弧度（4200R）可以帶來最舒適的視覺享受，全面發揮出4K HDR的威力。



提起畫質，QLED TV均用上全新演算技術，運算速度較上代快30%，由觀賞視角、色彩還原、對比度到亮度皆有提升。先是藉着量子點顯示的特性帶來更寬廣的視角，就算從側面看，色彩均保持一致，不會出現傳統電視常見的色差問題，色彩還原更達到100%色域及DCI-P3水平。



說到影音迷關心的HDR效果，Q8C採用了最新的Q HDR 1500技術，亮度大幅增至1,500nits，播放HDR影片時，光暗層次更見豐富，無論高光畫面抑或黑暗背景，依然可從畫面看出應有細節，以及微妙的色彩變化。



外判端子 操作從簡



之所以說Q8C注重品味，除了機身採用流線亮麗的全金屬設計，背面更顯簡約之美，事關不會看到一個插口，原來廠商將所有接駁端子「外判」到One Connect Box，熒幕與盒子之間通過一條幼得不能再幼的光纖連接，即使掛牆，也可以將光纖隱藏於牆縫間，由於光纖最長可拉至15米，換言之，這個盒子可擺到遠遠，電視位置毋須遷就影音器材，擺放更加靈活，還可以配合室內設計營造空間感。



豈止外觀，操作也一切從簡，如今手握One Remote Control，由電視、藍光播放器到遊戲機都可以一手操控，不用四處再找相關遙控，且支援語音控制，方便於不同娛樂之間切換。值得一提的是，新作懂得自動檢測輸入裝置，分辨出這個端子輸入的是Xbox One S、那個是UHD Player。曲面包圍感固然強，但傳統平面亦不乏捧場客，故廠商同步帶來備有55吋及65吋選擇的Q7F系列，畫質基本與Q8C一致，同樣具備100%色域、Q HDR 1500亮度等QLED TV標準規格，亦以光纖外接One Connect Box。



為讓掛牆時可以令電視更貼牆，廠商設計出「無距」掛牆架，安裝快捷簡單，還巧妙地將電視與牆身之間距離大減，近乎貼緊程度。



Q8C系列



畫面尺寸：55吋、65吋、75吋 解像度：3,840×2,160 操作平台：Tizen OS 曲面弧度：4200R



HDR技術：HDR 1500 售價：$38,980（55吋）、$59,980（65吋）、$109,980（75吋） 查詢：Samsung/3698 4698



