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﻿雪梨異國風味餐廳

2017-06-02 列印
■Burrata（六道菜晚餐精選菜式）/b
六道菜晚餐精選菜式 ■Rangers Valley Angus Flank Steak（35澳元/約210港元）/a。
■烤雞/b
■炭燒Moreton Bay Bug/b
■自家製雞肝醬/b
■乾草灰烘焙茄子/b
■Pickled Octopus （22澳元/約132港元）/a。
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        近年澳洲雪梨餐飲發展蓬勃，說到當地大熱餐廳，不得不提Hubert及No. 1 Bent Street by Mike，食材新鮮，氣氛一流，深受當地人熱捧。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

        去年在雪梨開業的法國餐廳Hubert，裝修典雅，古色古香的旋轉階梯恍如引領食客進入十九世紀末巴黎La Belle Epoque歌舞昇平的華麗年代。頭盤Pickled Octopus鱆魚觸鬚和Kipfler薯仔先以橄欖油及意大利陳醋醃漬，再撒下產自敍利亞的Aleppo Pepper提味，果香撲鼻且味道微辣，鱆魚細嫩多汁，薯仔散發果仁香氣。

　　主菜選用油脂紋理豐盛的Rangers Valley Angus Flank Steak，牛排側面香煎，配合以紅酒及骨髓入饌的波爾多紅酒汁提味，肉味濃厚且嚼勁十足，伴香脆的火柴薯條享用，法式風味頓時綻放。

新鮮食材 地道風味

　　崇尚新鮮食材的餐廳No. 1 Bent Street by Mike，菜式均以地道時令食材入饌。是夜六道菜晚餐（每位80澳元/約480港元）頭盤為自家製雞肝醬，以濃郁撲鼻的小茴香和胡椒等混合傳統的埃及Dukka香料提味，口感豐盛綿滑。接下來的Burrata水牛忌廉芝士，口感結實、不濕軟，且奶香濃郁，佐以加入開心果碎和杜卡香料提味的香桃粒和辛辣軟嫩的水田芥，味道清新怡人。

　　另一道乾草灰烘焙茄子，味道微澀，帶有焦香，伴以米通、毛豆及芝麻享用，增添口感層次。炭燒Moreton Bay Bug亦見心思，昆士蘭扁頭小龍蝦肉質軟綿，蝦尾更釀入牛油果蓉，吸收鮮蝦肉汁，豐盛細滑，佐以澳洲大熱的豆豉醬汁同吃，添上一點異國風味。

Hubert（a）

網址：www.restauranthubert.com

No. 1 Bent Street by Mike（b）

網址：www.onebentstreet.com.au
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