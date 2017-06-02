﻿雪梨異國風味餐廳

近年澳洲雪梨餐飲發展蓬勃，說到當地大熱餐廳，不得不提Hubert及No. 1 Bent Street by Mike，食材新鮮，氣氛一流，深受當地人熱捧。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



去年在雪梨開業的法國餐廳Hubert，裝修典雅，古色古香的旋轉階梯恍如引領食客進入十九世紀末巴黎La Belle Epoque歌舞昇平的華麗年代。頭盤Pickled Octopus鱆魚觸鬚和Kipfler薯仔先以橄欖油及意大利陳醋醃漬，再撒下產自敍利亞的Aleppo Pepper提味，果香撲鼻且味道微辣，鱆魚細嫩多汁，薯仔散發果仁香氣。



主菜選用油脂紋理豐盛的Rangers Valley Angus Flank Steak，牛排側面香煎，配合以紅酒及骨髓入饌的波爾多紅酒汁提味，肉味濃厚且嚼勁十足，伴香脆的火柴薯條享用，法式風味頓時綻放。



新鮮食材 地道風味



崇尚新鮮食材的餐廳No. 1 Bent Street by Mike，菜式均以地道時令食材入饌。是夜六道菜晚餐（每位80澳元/約480港元）頭盤為自家製雞肝醬，以濃郁撲鼻的小茴香和胡椒等混合傳統的埃及Dukka香料提味，口感豐盛綿滑。接下來的Burrata水牛忌廉芝士，口感結實、不濕軟，且奶香濃郁，佐以加入開心果碎和杜卡香料提味的香桃粒和辛辣軟嫩的水田芥，味道清新怡人。



另一道乾草灰烘焙茄子，味道微澀，帶有焦香，伴以米通、毛豆及芝麻享用，增添口感層次。炭燒Moreton Bay Bug亦見心思，昆士蘭扁頭小龍蝦肉質軟綿，蝦尾更釀入牛油果蓉，吸收鮮蝦肉汁，豐盛細滑，佐以澳洲大熱的豆豉醬汁同吃，添上一點異國風味。



Hubert（a）



網址：www.restauranthubert.com



No. 1 Bent Street by Mike（b）



網址：www.onebentstreet.com.au