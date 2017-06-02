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﻿消暑芒果Tea

2017-06-02 列印
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　　位於銅鑼灣皇冠假日酒店頂層池畔的空中酒吧Club@28，由即日（6月2日）至7月31日（一）推出全新情迷芒果下午茶（$398起/兩位），以時令菲律賓呂宋芒、泰國水仙芒及澳洲蘋果芒等入饌，炮製多款香甜精緻的夏日甜點。

　　情迷芒果下午茶由2:30pm至5:00pm供應，包括六款甜點、五款精選小食。大廚特地挑選大隻飽滿的菲律賓呂宋芒，果肉軟腍香甜，製成迷你淡忌廉呂宋芒蛋糕、楊枝金露香芒布甸及香芒火燄雪山；鹹點香煎法國鴨肝、香脆炸魚柳，同樣以呂宋芒配搭，令菜式口感不油不膩。調酒師特別為主題下午茶調配三款限定飲品，包括鮮芒果茶等，味道清新，適合夏日細味品嚐。 文：Kaka

地址：銅鑼灣禮頓道8號

香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓

查詢：3980 3300

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