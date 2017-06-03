﻿潮媽智購 兒童玩物

沙發牀褥低於半價
最近才進駐Mega Box的Good Idea Deluxe旗艦店，全店佔地近2萬平方呎，地方寬敞舒適，貨品如沙發、餐枱、牀褥均一應俱全。店舖參與是次感謝祭，部份貨品以半價發售，其中HTL London全真皮三位沙發更低於三折，Zoey說如果身邊有朋友搬屋換傢俬，可趁機添置甜夢Sleepmate睡枕，買一送一，抵買！
按摩背墊送禮品
無論是家庭主婦，還是職場虎媽，「母親」這份工都實在唔易做。Zoey由朝到晚，對囝囝Damian都是貼身照顧，當囝囝睡覺了，才僅有一、兩小時自由時間。第一時間當然是享受按摩樂趣，紓緩疲勞， 若然窩居不能容納按摩椅，Zoey提議選擇Maxcare紓壓3D頸背墊，感謝祭期間提供八五折優惠，兼送燃燒樂一部，價值$598，計落慳番唔少。
平掃兒童玩具
不久便是暑假檔期，Zoey也開始為囝囝準備一連串活動，指定動作當然是添置玩具。大型玩具店Toys”R”Us於感謝祭期間就推出吸引折扣，如巨型西瓜浮牀及滑板車就有低至六至八折的優惠，非常適合囝囝放電 ，一於入場掃貨。
Zoey入貨攻略
要留意感謝祭部份產品數量有限，如沙發牀褥等入貨要趁早。另送貨通常要額外收費，購買前要計算自己Budget。
激安商鋪購物感謝祭
日期︰即日至6月11日
地點︰九龍灣Mega Box內指定商戶
查詢︰2989 3000
Good Idea Deluxe 舖號︰L6 5
SIMMONS 舖號︰L5 1A
Toys”R”Us 舖號︰L8 2&5
Maxcare 舖號︰L5 K10 SK
Mothercare 舖號︰L9 5-6