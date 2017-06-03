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﻿潮媽智購 兒童玩物

2017-06-03 列印
CILIA牀褥 半價發售 （Good Idea Deluxe）
HTL London全真皮三位沙發 原價$29,999 優惠價$8,888 （Good Idea Deluxe）
甜夢Sleepmate睡枕 原價$680 買一送一 （SIMMONS）
紓壓3D頸背墊 原價$3,980 優惠價2,988 再送燃燒樂（ Maxcare）
Snapkis SafeFix嬰兒安全座椅 原價$2,799 優惠價$2,199 （Mothercare）
16吋單車 原價$999.9 優惠價$599.5 （Toys”R”Us）
Avigo滑板車 原價$299.9 優惠價$199.5 （Toys”R”Us）
小雞智能手表 原價$999.9 優惠價$599.5 （Toys”R”Us）
巨型西瓜浮牀 原價$349.9 優惠價$249.5（Toys”R”Us）
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        夏天來臨，家長都鼓勵小朋友多參與戶外活動，單車、浮牀、滑板車等入貨清單，家長又如何精明入手？Zoey今日就介紹於MegaBox舉行的「激安商舖購物感謝祭」，參與商戶逾萬件貨品會以優惠價發售，除了小朋友玩物，還有各式家品，大家要快手喇！

沙發牀褥低於半價

　　最近才進駐Mega Box的Good Idea Deluxe旗艦店，全店佔地近2萬平方呎，地方寬敞舒適，貨品如沙發、餐枱、牀褥均一應俱全。店舖參與是次感謝祭，部份貨品以半價發售，其中HTL London全真皮三位沙發更低於三折，Zoey說如果身邊有朋友搬屋換傢俬，可趁機添置甜夢Sleepmate睡枕，買一送一，抵買！

按摩背墊送禮品

　　無論是家庭主婦，還是職場虎媽，「母親」這份工都實在唔易做。Zoey由朝到晚，對囝囝Damian都是貼身照顧，當囝囝睡覺了，才僅有一、兩小時自由時間。第一時間當然是享受按摩樂趣，紓緩疲勞， 若然窩居不能容納按摩椅，Zoey提議選擇Maxcare紓壓3D頸背墊，感謝祭期間提供八五折優惠，兼送燃燒樂一部，價值$598，計落慳番唔少。

平掃兒童玩具

　　不久便是暑假檔期，Zoey也開始為囝囝準備一連串活動，指定動作當然是添置玩具。大型玩具店Toys”R”Us於感謝祭期間就推出吸引折扣，如巨型西瓜浮牀及滑板車就有低至六至八折的優惠，非常適合囝囝放電 ，一於入場掃貨。

Zoey入貨攻略

　　要留意感謝祭部份產品數量有限，如沙發牀褥等入貨要趁早。另送貨通常要額外收費，購買前要計算自己Budget。

激安商鋪購物感謝祭

日期︰即日至6月11日

地點︰九龍灣Mega Box內指定商戶

查詢︰2989 3000

Good Idea Deluxe 舖號︰L6 5

SIMMONS 舖號︰L5 1A

Toys”R”Us 舖號︰L8 2&5

Maxcare 舖號︰L5 K10 SK

Mothercare 舖號︰L9 5-6
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