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﻿天才舞者 跳出精采人生

2017-06-03 列印
天才舞者波麗娜從芭蕾舞轉戰現代舞。
無法突破自己，如何再次跳出精采人生？
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　　《翩翩人生波麗娜》改編自法國著名漫畫家巴斯提安維衞斯（Bastien Vives）的同名暢銷漫畫，由法國才女導演維拉莉梅拿及法國首席編舞家安傑林柏歷加合力執導，俄羅斯著名芭蕾舞者安娜絲塔西亞史芙素娃、康城影后茱麗葉庇洛仙、艾力薛古斯哥夫、尼奧斯施耐特及謝洛美比蘭格主演。

　　故事講述俄羅斯少女波麗娜（安娜絲塔西亞史芙素娃飾）自小接受嚴格的古典芭蕾舞訓練，終於以天才舞蹈員姿態考進國際一流的莫斯科芭蕾舞團；但就在這時，她首次被迷人的現代舞深深吸引。

　　波麗娜在兩者之間掙扎，毅然決定放下過去的所有，遠赴法國跟隨著名編舞家Liria Elsaj（茱麗葉庇洛仙飾）學習現代舞；雖然她醉心練習，幾近瘋狂，卻無法突破自己。迷惘和失意的波麗娜，如何在他鄉和戀人身上重拾澎湃情感，並從舞蹈中再次翩翩跳出精采人生？文：Ki

上映日期：6月8日　片長：109分鐘　級別：IIA
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