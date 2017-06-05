﻿俄羅斯直擊 坦克世界大賽 熱血爆燈!

電競熱潮席捲全球，近日在俄羅斯莫斯科，便有世界級電競賽事開打。戰遊網聯賽（Wargaming.net League）「2017世界大賽」於日前舉行，最終由當地隊伍Tornado Energy擊敗其餘11支來自全球的頂級隊伍，奪得《戰車世界》（World of Tanks）的最高殊榮以及獨得15萬美元獎金（約116.7萬港元），觀眾High爆全場。文、圖：Anna（莫斯科）



坦克賽事 觀賞性高



以第二次世界大戰為遊戲背景的《戰車世界》，讓玩家操作各國坦克進行對戰，此遊戲在歐美地區熱爆，玩家多到在2013年打入健力士世界紀錄，在「同一時間及MMO伺服器中最多在線玩家（Most Players Online Simultaneously on One MMO Server）」一項留名！近年此遊戲亦在亞太地區掀起熱潮，首次打入十二強的兩支亞洲區隊伍同樣來自中國，當中的EL Gaming最後成功打入八強，令不少玩家驚喜！



來到世界級電競的舞台上，《戰車世界》玩法更講求策略性，而非超高速的反應與技巧。記者現場觀戰，發現世界大賽中，每隊有七人作賽，哪隊先取七局就可勝出，兩隊輪流擔任攻防角色，而勝出一局有兩個條件：殲滅對方所有戰車，或限時內進佔到敵人陣地。所以即使決賽最後比數為7：2，但賽事都用上約一小時十五分鐘，故十二強賽事分成兩天舉行，變成一個當地的周末派對！



有別於其他電競遊戲以世界排名作為躋身賽事的資格認證，《戰車世界》的賽事資格可說是「木人巷」，要在各地舉辦的資格賽賽事中奪冠才能代表該區，因此每隊最少都要打五十多場賽事才能走上「世界大賽」的舞台。



今年大會更增設「外卡」（Rumble Team）賽事，來為決賽增添變數。最後來自中國的EL Gaming成功以此途徑打入十二強，可惜最終以一局之差（6：7）敗給美國代表Elevate，於八強止步。



戰鬥民族 大熱奪冠



以往數屆的戰遊網聯賽「世界大賽」均選址在最多《戰車世界》玩家聚集的波蘭，今年首次移師至俄羅斯的莫斯科VTC冰宮舉行，事關當地強雄聚集。今年打入決賽的十二隊中，就有三隊來自俄羅斯，所以成功進入決賽的Tornado Energy可說是盡享主場之利，曾在2015年奪冠，在十二強賽事中贏到兩屆冠軍兼勁敵Natus Vincere G2A後，都以7：2的強勢姿態奪得冠軍。難怪現場所見，兩隊都有不少支持者，即使Natus Vincere G2A早已在先前的賽事中落敗，但仍有不少支持者特地帶同旗幟到現場，等候隊伍現身跟選手簽名握手。在賽事中，可說是相當罕有地看見俄羅斯人熱情的一面。



雖說決賽的對手DiNG來自歐盟地區，今年是首次打入決賽，但亦非「魚腩」部隊。決賽的首兩局，DiNG都選擇主動出擊，掀起緊張氣氛，結果引來Tornado Energy瘋狂反撲，最終難抵戰鬥民族的狂噬被拿下首兩局。到第三局，DiNG再任進攻角色，這次決定將對手困在礦山區域再加以包抄，成功扳回一城。可惜之後的數局，Tornado Energy因部署出色，令到DiNG完全陷入困局。到最後決勝局的戰事中，更在最後數十秒出現一對一的單挑戰局，掀起全場高潮，而Tornado Energy亦沒有失手，成功全滅對手奪得冠軍，獨得15萬美元獎金（約116.7萬港元）。



雖然DiNG只得亞軍，但可奪得7.5萬美元（約58.3萬港元），而第三、四名亦各得2.75萬美元（約21.3萬港元），第5位至第8位則可各得5千美元（約3.9萬港元）獎金，相當豐厚！



戰車世界 策略取勝



《戰車世界》走上世界級電競舞台的日子不算長，但發展火速，現時已經在全球獎金排名中佔第13位。遊戲的Product Director Thaine Lyman（右圖）表示：「《戰車世界》是一個以策略性為主的遊戲，不像別的遊戲要求玩家做出精盡快速的操作，反而是要結合策略部署與技巧，團隊的合作是必需的。我們可能不像其他遊戲，擁有超華麗的畫面，但我們好易令觀眾明白，這個遊戲是在做甚麼，營造到緊張的氣氛。」



戰遊網旗下尚有多款受歡迎的遊戲，例如《戰艦世界》（《World of Warships》）、手機遊戲《戰車世界：閃擊戰》（《World of Tanks: Blitz》），被問到其他遊戲有沒有機會被搬上世界電競舞台，Thaine Lyman表示一切都要視乎玩家，「當我們收到玩家的訴求，希望將遊戲變成電競比賽，我們就會做，一切都看玩家！」