﻿風味正宗 情濃滬饌

昔年北角雪園的大名無人不知，更是城中名人飯堂，與客人闊別差不多十年光景，當年總廚蔣標之子蔣偉源最近重開老雪園，菜式味道和質素依舊，堅持以正宗上海菜與食客再續前緣！文：李泳烔 圖：何健勇



老雪園坐落於灣仔的南洋酒店內，從旋轉樓梯步下，在穿上貼身旗袍的知客帶領下，一家摩登而復古的上海酒家便出現眼前。老雪園的掌舵人已由名廚蔣標，變為同樣精於烹飪的蔣偉源，「這裏餐牌跟從前的分別不大，且很幸運找到北角雪園半個班子的廚師回來。」穿着整齊西裝馬甲，猶如西關大少的蔣偉源說。



矜貴菜式 用心打造



餐廳出品的生煎包，連邵逸夫爵士也愛吃，做法是先加水煎二十分鐘，期間不停用鐵鑊轉動，讓生煎包受熱均勻，最後熄火焗八分鐘。蔣偉源表示，生煎包出爐十五分鐘賣不完，便會扔掉，以保持質素。記者試吃，包底煎得金黃，用手拿着也不覺油膩，外皮質感像小籠包。



隨後奉上銀皮白肉，原來這是蒜泥白肉的雅稱，白肉切得薄到透光，餐廳精選本地新鮮五花腩，粉皮每日用剩即棄，絕不過夜，也不放進雪櫃，以免粉皮變形和乾硬。這道滬式前菜蒜味較輕，能讓客人感受到五花腩的油香，非常惹味。



矜貴菜式不一定以價錢界定，如何花心力製作食材，亦很重要。像脆皮素鵝便用上最薄「腐衣」入饌，據稱腐衣為上海師傅叫法，意指最薄腐皮，以一大鑊豆漿製作腐皮時的面層精華，猶如豉油中的頭抽。這道菜式用上四至五張腐衣包裹素鵝，炸後香脆煙韌，但火候要控制得宜，不然會燒焦。



老雪園



地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店地庫Ｂ1



電話：3705 9136



