﻿紐西蘭Tauranga綠色奇異國度

紐西蘭除擁有純美自然風光外，當地還有一種誘人的碧綠色彩，特別吸引崇尚健康的朋友，那便是猶如紐國「國果」的奇異果！這趟來到北島靚景小城陶朗加（Tauranga），便透過多個角度觀賞當地的奇異果田園風光！文、圖：韋利 鳴謝：Zespri



乘直升機 鳥瞰田園風光



紐西蘭向以唯美自然景致見稱，要在當地賞到動人的湖光山色當無懸念，問題是怎樣才是最佳角度。這趟來到紐國北島豐盛灣地區（Bay of Plenty）的陶朗加，便選擇以居高臨下的姿態，乘坐直升機鳥瞰全域。



當地的Aerius Helicopters辦有多款直升機觀景旅程，由眺望鄰近島岸景色到兩個半小時的活火山之旅等等，選擇相當多樣。這趟選擇了名為「Magic Maketu」的十二分鐘行程，一行人分為五人一組輪流登上直升機，只見天上晴空萬里，腳底下的風景卻不斷變化，先是大片翠綠田園及小鎮風光，然後便是色彩奇特的湖沼，而當直升機駛出海岸線，更可賞到壯麗山崖及綿長沙灘。



只是說到最難忘的景象，還是回程時舉目可見的奇異果農場，原來豐盛灣正是紐國逾八成奇異果的產地，難怪身處當地，便有如置身「奇異」國度一樣。



訪大本營



認識新奇果物



說豐盛灣是紐西蘭的奇異果之鄉，實在絕不為過，這裏除是奇異果的主要產地，更是奇異果經銷商Zespri的大本營。原來紐西蘭雖在1904年便引進奇異果，並因氣候及水土條件得宜，快速成為具代表性的主要產物，但直至1997年Zespri這個奇異果品牌成立，紐國的奇異果才在國際水果業界上大放「異」彩，奠定奇異果王國的地位，至於Zespri這個奇異果品牌，至今已銷售至全球七十多個國家及地區，就是在香港也能品嚐得到。



這趟來到奇異果大本營，當然不會錯過機會走訪其研究中心及工場、深入了解奇異果的研發、培植及包裝出口等工序。不說不知，原來出口至香港等國外地區的奇異果，全屬賣相最漂亮的上等貨色，樣子較失色的，只會留給紐國國民享用。



走入農場 感受收成喜悅



已成為世界五大水果品牌的Zespri，其實是由紐西蘭奇異果農共同擁有的一家機構，合共大約二千七百名果農，每年便為Zespri出產達一億箱奇異果！數字如此驚人，當然要一睹收成盛況，適逢到訪時步入紐西蘭的秋季，是奇異果的收成期，我們便來到John Bourke和太太Raewyn的奇異果農場參觀。



作為果農三十多年的John，擁有廣達五十七公頃的牧場及果園，當中超過十六公頃的土地便專門用作種植奇異果，當中既有綠奇異果，也有近年大受歡迎的SunGold奇異金果。跟他們舉家走進果園，便看見枝頭盡是奇異果，問John一趟收成可有多少，原來每次都有一千至一千二百噸之多，每位採摘者，一天便可摘得五噸至七噸，難怪奇異果會被視為綠色黃金！



Aerius Helicopters



地址：Hanger 5, Jean Batten Drive, Mount Maunganui



電話：64 800 864 354



費用：十二分鐘旅程每位約115紐元（約630港元）



網頁：www.aerius.co.nz



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均免簽證。



查詢：2877 4488（紐西蘭駐香港總領事館）



國泰航空由香港至紐西蘭奧克蘭來回機票約4,700港元起，未連稅項及附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com（國泰航空）



陶朗加Pacific Apartments酒店式住宅，每晚約1,260港元起。



地址：400 Maunganui Road, Mt. Maunganui,



網頁：www.thepacificapartments.co.nz



www.bayofplentynz.com（豐盛灣旅遊網頁）



www.newzealand.com（紐西蘭旅遊網頁）