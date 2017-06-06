﻿雪梨中菜 地道滋味

筆者猶記得當年澳洲雪梨唐人埠的中菜價廉物美，點心師傅手藝精湛，令人回味無窮。然而，近年到雪梨小住，已甚少前往昔日的傳統中菜館用膳，皆因老外炮製的中菜冒起，食材新鮮，餐廳環境一流。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Mr Wong中菜館，位於雪梨股票交易所對面的小巷內。小店開業約五年，紅磚外牆配合懷舊的英倫裝潢，沿用開放式廚房，玻璃櫃內掛滿鎮店烤鴨。招牌烤鴨外皮香脆，皮下脂肪入口即融，毫不油膩，無論髀肉、胸肉皆嫩滑多汁。烤鴨會連皮厚切奉上，迎合當地人「啖啖肉」的胃口，佐以隨碟附上薄透的餅皮及傳統京葱青瓜沾醬享用，香口滋味。



用材新鮮 誠意炮製



接下來的豆豉炒蜆，沿用當地活蜆及流行的豆豉醬入饌，豆豉醬味道掌握得剛剛好，沒有搶走活蜆的鮮味，炒蜆香氣四溢，蜆肉肥美。另一道澳洲土產大泥蟹價錢和傳統唐人餐館相若，但貨源和烹調方式卻更加出色，師傅以薑絲蒸煮大泥蟹，凸顯蟹肉及海洋的鹹鮮風味，泥蟹嚐起來肉質厚實，鮮甜美味。至於薑絲蒸沙鱸則滋味滿瀉，先將紐西蘭獨有的沙鱸起骨，再沿用中式薑絲蒸煮，味道鮮甜且肉質細緻嫩滑，絕不比傳統唐餐遜色。



最後一道乾煸四季豆用上豬絞肉配合自家製XO醬炮製，時令四季豆不但味道濃郁，而且口感軟滑，吃起來毫不油膩。Mr Wong的老外中菜用材新鮮，烹調富心思，沒有絲毫味精，配合一流的環境氣氛、良好的服務態度，得到同行的三位長輩齊聲讚好，水準不俗。



Mr Wong



地址：3 Bridge Lane, Sydney NSW 2000, Australia



電話：+61 2 9240 3000