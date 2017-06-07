﻿高科揭秘 睇驗木乃伊

近日掀起一陣Mummy狂熱，除了在戲院上映在即的《盜墓迷城》外，科學館亦舉辦了《永生傳說——透視古埃及文明》展覽，帶來由大英博物館借出的六具木乃伊，大會更破天荒利用高科技揭示有關木乃伊的千年神秘謎團，令人大開眼界！文：Travis 圖：陳鐵剛



睇木乃伊展覽，若然只透過文字描述來了解展品的來歷及背景，未必夠深入和有趣，但如果將裹屍布拆開，又可能會破壞木乃伊本身的完整性。是次展覽特別之處是除了一次過展出六具擁有1,800年至3,000年歷史的木乃伊外，更首次用上電腦斷層掃描技術（CT Scan），將木乃伊展品製成立體影像作展示。



透過掃描科技，可以巨細無遺地揭示裹屍布底下不為人知的秘密，包括木乃伊的性別、死因，以及不同的製成方法，大會更按木乃伊的身份，包括祭師、歌手、貴族女人及小朋友等，將其劃分為六大展區，分門別類地展出逾200多件文物。



密室逃脫 有趣互動



睇完展覽，還有很多精彩遊戲等住大家，皆因透過大會的互動裝置，可以在玩樂中了解古埃及人如何將巨大的岩石運送上斜坡及釀酒等，更可從互動屏幕看到如何逐步將一具屍體變成木乃伊。



至於喜愛挑戰的朋友，建議親身體驗展場特製的密室逃脫遊戲「神宮迷陣」，玩家可化身成探險家破解迷團，遊戲更用上現時大熱的虛擬實境（VR）技術，將古挨及的生活情景逼真呈現，至於能否過關，就要看你的身手與智慧了。



館長三大必睇推介



是次展覽展品眾多，要細賞每件出土文物，起碼需花上大半天時間，如果想重點出擊，除了六具必睇木乃伊外，香港科學館館長陳淑文亦推介三大心水展品，當中包括擺放木乃伊內臟的卡諾皮克罐、樂師的五弦豎琴，以及小朋友木乃伊及其玩具。



「今次展覽我們與策展人Marie Vandenbeusch、Daniel Antoine博士及大英博物館代表Neal Spencer博士都花了不少心血，將六具木乃伊以不同主題形式展出，透過他們的背景和身份，將古埃及的民情、風俗立體呈現，當然亦加入了許多新科技及運用互動手法，希望大家睇得更投入。」陳淑文說。她又補充，今次場館內的光線較昏暗，主要是希望保護展品，她亦提醒入場的觀眾最好不要使用閃光燈拍照，以免文物受損。



《永生傳說——透視古埃及文明》



日期：即日起至10月18日（三）



地點：尖沙咀香港科學館地下展覽廳



票價：$30（星期一、二、五、六、日及公眾假期）



$10（星期三；常設展覽廳免費開放）