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﻿全天候藍牙耳機

2017-06-07 列印
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　　喜愛做運動的朋友當然不能缺少一部藍牙耳機，而一向追求清晰音質的Audiofly，最近就首次推出AF100W藍牙掛耳式耳機。其輕盈舒適的入耳式掛耳設計，防汗防水程度達IPX4級。備有5小時音樂播放，耳機亦有收音咪及聲控，可供iOS或Android手機用家使用。隨盒附送兩款不同大小形狀矽膠耳塞，以及一對記憶海綿耳塞，令隔音效果大大提升。文：Travis

售價 $899　查詢：2262 1173
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