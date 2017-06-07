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﻿牛王鏡架Pop-Up禮遇

2017-06-07 列印
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　　牛仔服品牌EVISU聯同OPTICAL 88於尖沙咀The One舉辦期間限定店，展期由即日起至6月25日。除了會展示2017年春夏男、女裝眼鏡系列，更有售新季春夏服飾，而在此店購物，更有特別禮遇，如凡購買任何眼鏡，即可享8折優惠及獲得獨家EVISUEYE Tote Bag一個。另凡購買牛仔褲，也可免費於褲袋上刺繡3個英文字母，增添個人特色。文：Travis

日期：即日至6月25日　地點：尖沙咀The One Atrium UG2
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