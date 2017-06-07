 Advertisement
  • 2017年6月7日 星期三
  • 32º
  • 69%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 副刊

﻿時尚藝術市集

2017-06-07 列印
Previous Next

　　時尚品牌Marni將於海港城購物中心舉行藝術市集「Marni Market」，期間會炮製出一個天馬行空的幻想世界，當中精巧的屋子由鐵架和漆面木地板搭成，陳列出多款啟發自戶外和大自然的特製商品，此外，更可於市集中選購以PVC材質手工編織而成的動物雕塑、哥倫比亞風格的雕刻品、條紋手挽袋，以及由不同圖案點綴而成的保溫瓶等特別限量單品。文：Travis

日期：6月8日至14日　地點：尖沙咀海港城港威商場大堂
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd