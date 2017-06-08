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﻿電型宅女——全天候追蹤心跳

2017-06-08 列印
■備有多款不同顏色的錶帶設計（各$238），更可另購Luxe皮革錶帶（售價：$478）或不鏽鋼銀手環（售價：$798）。
■Fitbit Alta HR設計修長，似飾物多於智能配件。
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踏入夏天，動不動就出一身汗，但身上肥肉似乎未見收斂，索性靠科技幫幫手。早前試玩新出的Fitbit Alta HR，主打全天候追蹤活動功能，早上可紀錄運動時心率變化，亦會追蹤平日靜止心率，而到了晚上，就會幫手紀錄睡眠質素，提供全面的數據。

實試數天，不得不讚其新一代修長設計，戴在手上感覺相當輕巧，大熱天時少了一份累贅感。另外電池續航力達到七天，即是說周末晚上充完電，就可以用足一個星期，比起其他需要每天充電的智能手錶方便得多。值得一提是其全天候心率計算功能相當有用，事關可通過心率變化來計算所消耗的卡路里，比起知道每日走了幾多距離，更易讓筆者理解到每天實際運動量有多少！

售價：$1,298

查詢：2891 2819
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