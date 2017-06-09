﻿美國直擊！專業Pro品登場

蘋果剛於美國三藩市舉行一年一度的WWDC（全球開發者大會），發佈會向來以適用於iPhone及iPad的全新iOS，還有各款MacOS、WatchOS及tvOS做主角，不過今年來個大包圍，除上述作業系統外，還推出升級MacBook、iMac，以及最矚目的兩個「Pro」，分別為文書、畫圖樣樣精的10.5吋iPad Pro以及以全身太空灰型爆登場的iMac Pro，令全場驚嘆！



新iPad Pro全面加強



今年發佈會一如傳聞所料，有新版本的iPad Pro現身，不過別以為只是尺寸改變、邊框變幼，事關全新的iOS 11才是主菜，為新機帶來不少新功能。例如全新的《Files》App能讓用家在iPad上將各種相片、文件好好分類，配合新的Multi-Select，用雙手輕鬆就可揀選多個檔案再作整理。加上新增了Mac獨有的Dock界面，能將常用App置於畫面下方，對於iPad Pro用家而言，跟Smart Keyboard配合起來，使用時就跟MacBook沒兩樣。



今次iOS 11亦針對iPad Pro的Apple Pencil加入更多功能，例如Document Scan可將文件掃描，然後用Apple Pencil在上面簽名寫字，還有在擷取畫面上塗鴉等，令iPad Pro系列不再予人「設計專用」的感覺。除實用功能齊備，娛樂功能亦有所提升，皆因Apple同時公佈將AR帶到iOS 11上，開放AR Kit讓開發者設計各款AR遊戲，現場更以iPad Pro示範配合鏡頭使用的AR遊戲，令人期待。不過說到最驚喜的，必選Apple Pay將可支援P2P（Peer-to-Peer）的支付方式，以後同朋友食飯時夾錢找數，只需Send個iMessage就可以，極之方便！另外相機方面亦加入不少好玩功能，例如Live Photo除可揀選最佳相片，仲可以製成搞笑Loop片或Bounce片，甚至做出長曝效果！



Mac系列大統整



今年WWDC發佈會歷時兩個多小時，講到比重，Mac系列不比iOS及新10.5吋iPad Pro輸蝕，事關幾乎全系列都帶來更新。當中12吋MacBook、各款MacBook Pro、iMac都換上更快的Kaby Lake處理器，13吋MacBook Pro更新增了128GB SSD版本，僅售$9,988，而256GB SSD版本就減價$100，有心升級的用家，已經可以訂機啦！



另外，本來期待有新版本Mac Pro，誰知卻出現了iMac的Pro版本，全新iMac Pro機身換上型爆太空灰色，連同同色系的Magic Mouse、Keyboard及Trackpad齊齊現身，設計專業又有型！叫得做Pro，功能表現當然強勁，擁有18核心的Xeon處理器，更高達42GB RAM及4TB快閃儲存。現場更以iMac Pro示範設計VR遊戲，過程全無窒機，令觀眾掌聲連連！



值得一提還有壓軸出場的HomePod，顯示Apple已打算進軍智能喇叭市場。配合步步強大的Siri功能，相信用廣東話語音操作家中所有電器的日子不遠，可說是今年極之令人期待的Apple新品。



10.5吋 iPad Pro



處理器：A10X 系統：iOS 10



相機：（前置）700萬/1,200萬像素



儲存空間：64GB/256GB/512GB



體積/重量：250.6×174.1×6.1mm/469g（WiFi版本）、



250.6×174.1×6.1mm/477g（WiFi + Cellular版本）



售價：$4,988 64GB/$5,788 256GB/$7,388 512GB（WiFi版本）



$5,988 64GB/$6,788 256GB/$8,388 512GB



（WiFi + Cellular版本）



查詢：www.apple.com/hk/



文、圖：Anna（美國）