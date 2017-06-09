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﻿現場記者：有讚有彈

2017-06-09 列印
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台灣《Mobile01》記者黃怡雯：「我很期待AR在iOS平台上的表現，相信將來iPhone 8上會有很多更精細的AR畫面。而且我覺得P2P的Apple Pay功能很方便，可以收回不少朋友的爛帳，哈哈！」

美國《Pop Sugar》記者Ann-Marie Alcantara：「雖然這次有很多新的東西發佈，但我覺得所有新品都是面向專業的用家，似乎沒有比較『親民』一點的新品，感覺有點失望。」
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