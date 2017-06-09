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﻿型格智能新錶

2017-06-09 列印
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　　Huawei近年的手機設計極之討好，加上有Leica鏡頭加持，吸引不少新用家。近日新推Huawei WATCH 2，外形亦無令用家失望。功能方面更有睇頭，內置隱藏式SIM卡槽，可直接插卡上網，回覆Email、訊息及打電話。另外各項運動相關的功能亦有所提升，加上內置NFC，可支援Android Pay流動付款，出街練跑只須帶隻錶就可以買飲品、聽歌及覆訊息，好方便！

售價：$2,530　查詢：8128 8810

文：Anna
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