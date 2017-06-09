 Advertisement
  • 2017年6月9日 星期五
  • 31º
  • 75%
熱門： 東堤雙屍唐寧英國大選棄保潛逃T.O.P

日報新聞 > 副刊

﻿父親節鬚刨優惠

2017-06-09 列印
Previous Next

　　今時今日的鬚刨設計型格，當中如Philips 9000系列電鬚刨中，S9911及S9751可加裝刷頭作潔面用，功能多多，作為父親節禮物毫不失禮。而近日Philips更趁父親節大搞優惠，購買S9911電鬚刨，即可獲贈Philips Monolith無線電話M9951B/05；而入手S9751電鬚刨則有Philips無線藍牙耳機TX2BTWT/00作贈品，可以兩份禮物齊齊送給爸爸！

售價：$4,698（S9911型號）、$4,098（S9751型號）　查詢：2619 9663

文：Anna
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd