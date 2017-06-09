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﻿強勁商務之選

2017-06-09 列印
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　　推出時曾被指是MacBook勁敵的Microsoft Surface Book，早前原來悄悄帶來升級。外形設計上完全沒有改變，保持型格，主要是效能上作出改動。新作全用上Intel Core i7處理器，同時亦換上新一代NVIDIA GeForce GTX 965 M獨立顯示卡，圖像處理能力足足高出上代兩倍。而且電池容量亦有提升，令續航力由原本12小時進一步延長至16小時，足以應付整天戶外工作。

售價：$18,588起　查詢：3071 3709

文：Anna
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