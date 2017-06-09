﻿多料任砌 客製Pizza

坊間供應的Pizza，大多是倒模般的傳統款式，但旺角新開的ZERO，則主打可自行搭配食材的新派Pizza，連醬汁、芝士、香料等都可以自選，只是$98起，難怪迅速成為三五知己覓食熱選！



新店每枱提供柯打紙及鉛筆，讓食客自由編配食材，設計自己的心水Pizza。每款$98起，包括醬料、芝士及香料，另外可加錢選擇食材（如肉類、海鮮及蔬菜，每款$15起），若有選擇困難症，亦可由店員代勞推介配搭口味。



記者請來餐廳行政總廚Zero配搭Pizza，他推介喇沙醬配芝士、京葱及近期大熱的芫荽，並配以蝦肉、洋葱、甜椒及椰子，口味豐富。每個直徑達10.5吋的Pizza即點即製，可在開放式廚房的櫥窗位觀賞製作過程，只需約15分鐘隨即送到。



除鹹食外，亦可配搭各式雪糕、醬料及配料，製成自創甜品薄餅，配以8.5吋的餅底，每款$88起。Zero推介以海鹽焦糖醬配搭士多啤梨、藍莓、焦糖核桃、棉花糖及爆谷等，興鹹食的Pizza做法相若，只是配料換上生果及甜食，口感香脆。



雜錦拼盤份量豐富



餐廳提供多款份量豐富的小食，最受女生歡迎的雜錦拼盤，造型猶如迷你摩天輪，可隨意轉動，相當吸睛。配以多款香口炸物如墨西哥辣椒蜜糖雞翼、炸秋葵魷魚、伊比利亞火腿炸薯丸、照燒汁芝士肉丸串燒及烤土耳其麵包等。



木魚花八爪魚大根沙律及子薑配柚子汁富和風氣息，特別以冷藏過的石鍋盛載以保持低溫，浸過昆布鹽水的蘿蔔份外入味，配上八爪魚刺身、炸乾葱及木魚花等，淋上柚子汁品嚐，味道清新。另一款蒸松露蝦蓉粉包，將部份越南白肉蝦仁打成蓉，部份切粒以增加口感，混合蛋白忌廉松露醬後，以原塊河粉皮包裹蒸煮，面層配上醋浸冬菇及炸野米，概念來自意式雲吞的變奏新版。



ZERO



地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓05-09號舖



查詢：2918 1234



文：甘偉丁 圖：黃幹文