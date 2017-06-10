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﻿雨季好準備 4折掃靴

2017-06-10 列印
Hunter童裝雨靴 原價$780 優惠價$312
Hunter童裝軍綠色雨靴 原價$680 優惠價$272
Hunter童裝 紫色雨靴 原價$680 優惠價$272
Hunter童裝湖水綠色雨靴 原價$680 優惠價$340
Hunter女裝黑色雨靴 原價$1,080 優惠價 $756
Hunter男裝 黑色綁帶雨靴 原價$1,390 優惠價$973
Hunter童裝 黑拼藍色雨靴 原價$680 優惠價$272
Hunter童裝 黑拼黃色雨靴 原價$680 優惠價$272
Hunter 女裝紅色雨靴 原價$990 優惠價$792
ans日本超輕雨傘 （黃色雲霄圖案） $259
ans日本超輕雨傘 （藍色水滴圖案）$259
ans日本超輕雨傘 （間條） $259
ans日本超輕雨傘 （格仔）$259
Fulton英國透明圓拱形雨傘 $269（LOG-ON有售）
Senz荷蘭抵強風雨傘 $485（LOG-ON有售）
Ipanema童裝八爪魚膠涼鞋 $199
Ipanema女裝 粉紅色膠涼鞋 $279
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        雨季來臨，一對雨靴傍身，無懼滂沱大雨。近日Select Shop moda SHU特別推出名牌雨靴四折優惠價，更有齊男、女及童裝，難怪Zoey話一定要帶埋囝囝掃貨。

童裝雨靴低至四折

　　Zoey認為雨靴舒適度很重要，英國品牌Hunter主要素材為優質橡膠，配合貼腳形剪裁，能提供防水和保護等多項功能，遂成為Zoey心水推介，不過一對雨靴盛惠千多元，今次Select Shop moda SHU卻罕有地推出Hunter Boots四折優惠價，的確機會難逢，而款式更達二十多款，而且有不少拼色設計，戶外活動或旅行都可穿着。

智選耐用雨具

　　除了雨靴，兩傘、塑膠涼鞋亦是雨季必要裝備。Zoey提到其實坊間有不少設計特別的雨傘，如來自英倫的Fulton，擁有專利開關設計，能保護手指免被夾到，因而獲得英國皇室認證。另一推介是荷蘭設計品牌Senz雨傘，以不對稱抗風設計聞名，能抵禦100km強風，之前亦曾獲設計獎項。提提大家，可特別留意個別公司會提供優惠，如申請LOG-ON Gold Card購物即享九折。

Zoey入貨攻略

　　Hunter雨靴經常是明碼實價，以往最多只有八至九折優惠，如有七折優惠已比在英國當地購買更便宜。另外童裝款式折扣率較高，最高優惠低至四折，部份童裝鞋款的最大尺碼是35/36號（EU歐洲碼），與女裝的最小尺碼相同，若閣下腳形較細，不妨一試童裝雨靴，可以買得更抵。

文︰Angel　圖︰蔡建新、陳鐵剛　註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。

INFO

moda SHU

地址︰旺角新世紀廣場181號舖

查詢︰2808 1840

ans

地址︰太古城中心Apita地下

查詢︰2904 6866

Ipanema

地址︰銅鑼灣崇光百貨4樓20G2

查詢︰2270 0731

LOG-ON

地址︰銅鑼灣時代廣場地庫

查詢︰2736 3866

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