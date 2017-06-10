﻿雨季好準備 4折掃靴

童裝雨靴低至四折
Zoey認為雨靴舒適度很重要，英國品牌Hunter主要素材為優質橡膠，配合貼腳形剪裁，能提供防水和保護等多項功能，遂成為Zoey心水推介，不過一對雨靴盛惠千多元，今次Select Shop moda SHU卻罕有地推出Hunter Boots四折優惠價，的確機會難逢，而款式更達二十多款，而且有不少拼色設計，戶外活動或旅行都可穿着。
智選耐用雨具
除了雨靴，兩傘、塑膠涼鞋亦是雨季必要裝備。Zoey提到其實坊間有不少設計特別的雨傘，如來自英倫的Fulton，擁有專利開關設計，能保護手指免被夾到，因而獲得英國皇室認證。另一推介是荷蘭設計品牌Senz雨傘，以不對稱抗風設計聞名，能抵禦100km強風，之前亦曾獲設計獎項。提提大家，可特別留意個別公司會提供優惠，如申請LOG-ON Gold Card購物即享九折。
Zoey入貨攻略
Hunter雨靴經常是明碼實價，以往最多只有八至九折優惠，如有七折優惠已比在英國當地購買更便宜。另外童裝款式折扣率較高，最高優惠低至四折，部份童裝鞋款的最大尺碼是35/36號（EU歐洲碼），與女裝的最小尺碼相同，若閣下腳形較細，不妨一試童裝雨靴，可以買得更抵。
文︰Angel 圖︰蔡建新、陳鐵剛 註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。
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