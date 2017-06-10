 Advertisement
  • 2017年6月10日 星期六
  • 28º
  • 84%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 副刊

﻿踏上夏日海洋風

2017-06-10 列印
Espadrille分別推出紅白二色。$1,290
Previous Next

　　Jipi Japa早前就首度和《花生漫畫》合作，一眾受歡迎主角如Snoopy及Woodstock就化身成為船長圖案，現身一眾Slip-on、Loafer及Platform Sandals的鞋款之上，為夏日鞋款增添不少歡樂氣息，同時吸引花生友眼球！

　　接下來品牌於夏季系列繼續承襲海洋風，用上紅、白、藍三色作為設計主調，帶領大家一起「Go Voyage」。鞋款透出淡淡清新的Navy Style，並展現出度假休閒的感覺，當中運用上船錨、船舵及水手繩索等海洋風情元素，穿插在鞋身之上，就如主打的Espadrille鞋款，刻意地用上鴛鴦鞋設計，更分別刺繡了船錨及船舵圖案，成為本季品界注目之作。文：Ki

INFO

Jipi Japa

地址：銅鑼灣駱克道505號地下　查詢： 2836 3298
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd