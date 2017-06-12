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﻿玫瑰護膚美食聯乘

2017-06-12 列印
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  有機護膚品牌Melvita首度與法國餐廳Maison ES推出聯乘美食—有機玫瑰下午茶。行政總廚兼創辦人Esther Sham從Melvita的法國有機玫瑰花水中獲得靈感，創作出一系列如藝術精品般的茶點，以玫瑰為主題，配合時令及有機食材，集健康與美味於一身，也正好貫徹品牌的健康護膚概念。下午茶由即日起至7月30日期間，逢周六及日供應，每位$250，凡惠顧下午茶，均可獲贈價值$330的有機玫瑰花水旅行套裝，計落甚划算。

查詢︰2317 1055

文︰Angel
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