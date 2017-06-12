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﻿華美寶石戒飾

2017-06-12 列印
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  首飾品牌PANDORA新季系列以「DO」為理念，鼓勵女性發表時尚宣言，簡單一點，其實就是觸發女性創出個人風格，從穿衣品味以至選配飾物，都可依據自己的個性作出選擇。以戒飾為例，今季系列以華美寶石配以不同金屬，造型多變。如想表現得女性化一點，以心連心鋯石為構思的925銀戒指，又或以閃爍蝴蝶結鋯石為設計概念的銀戒指肯定是不錯之選。品牌新戒飾亦有使用近年大受歡迎的玫瑰金元素，淺粉紅色戒圈配上鋯石設計，更添女性嫵媚。相反，若想憑藉配飾表現知性美的一面，不帶花巧的水滴鋯石銀戒指相信定迎合閣下心意。

查詢︰3104 0706

文︰Angel
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