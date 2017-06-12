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﻿Coco Café美妝體驗

2017-06-12 列印
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  繼東京、新加坡、首爾及上海巡迴登場後，由Chanel打造的Coco Café終於現身香港，限定營業期由即日起至6月25日。現場除有咖啡供應，更提供美妝體驗服務，例如在秋季才登場的絲緞持久唇膏筆，客人已可率先試用。想從法式咖啡店體驗彩妝世界，前往cococafe.chanel.com.hk預先登記及了解詳情，即可享優先入場及飲品禮遇，期間還有神秘嘉賓以店長身份現身，為粉絲帶來驚喜。

查詢︰2810 1083

文︰Angel

地址︰銅鑼灣耀華街38號
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