﻿茗香滿溢 茶飯料理

白飯加入焙茶烹煮，滲出陣陣茶香，令人胃口大開。具二百多年歷史的焙茶元祖老店京林屋，推出新香港限定焙茶料理，以秘製的朝薰焙茶烹煮米飯，令飯粒散發醇香茶味，焙茶控必試！文：甘偉丁 圖：黃幹文



新推出的林屋和食料理，概念源自京都當地的家庭料理Obanzai，嚴選當季時令小菜入饌，不時不吃，包括秘製汁煮秋葵木耳絲配野菜豆腐漢堡、海鮮沙律、原粒帆立貝配惹味乾魚仔、芝士腐皮卷及照燒汁鯖魚。



特選料理款款精緻小巧，再配上主角焙茶飯，凸顯和食的細膩優雅。京林屋負責人表示，製作焙茶飯要將朝薰焙茶煲成茶膽，待其涼透至常溫後，用來代替清水蒸煮珍珠米，全程約四十分鐘左右，較一般烹煮白飯費時。記者試吃，發現軟糯的飯粒富有甘香濃郁的茶香，比起一般的珍珠米飯更滋味！



以茶解膩 清新滋味



推介京式鰻魚飯，有別於一般的蒲燒鰻魚飯，加入以鰹魚、昆布熬製的芡汁及蛋絲等作配搭，每碗約有100克烤香的鰻魚粒，食用時可將其分成兩份，先品嚐原味，再按喜好將餘下份量加入少許醬油及芥末同吃，提升味道層次。另一款金目鯛定食，以糖、清酒及味醂等調味煮成，嫩滑魚肉油脂豐富，乃佐飯佳品，由於焙茶本身具有清新去膩的功效，即使配上油份較重的金目鯛也非常夾配，兩者味道正好平衡。



吃畢各式焙茶料理，可柯打朝薰焙茶為一餐作結。店員會先為客人沖泡一杯濃郁的朝薰焙茶，隨後可再自行沖泡，細意品味。店家還提供小漏斗作計時器，一般泡約三十秒即可品茶，非常貼心。



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京林屋



地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1203號舖



查詢：3580 1838