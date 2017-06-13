﻿湖山溫泉度假村 無邊際暢泳

夏日炎炎，如可從酒店Resort一躍跳進泳池中暢游，是何等涼快，此情此境並非遙不可及，皆因去年落成、位於廣東省英德巿的湖山溫泉度假村，擁有無邊際泳道，客人大可從所住別墅的私家花園游至水上中心，享盡有如威尼斯一樣的美景！文︰Angel 圖︰何健勇 鳴謝︰大航假期



泳道通往水上樂園



湖山溫泉度假村剛於去年落成，共有218棟別墅之多，當中不乏雙房設計，而每戶均有獨立大廳，客房以典雅精緻裝潢為主，寬敞明亮。別墅環繞泳池而立，即使足不出戶，亦可坐擁湖光山色。



每座別墅除設有獨立室外小型溫泉，最特別之處必數零距離無邊際泳道，住客可直接從私家花園的泳道直游至主泳池，在炎炎夏日享受水花四濺的快感。而主泳池更提供大型水泡、浮牀等玩樂設施，小朋友一定玩得投入，至於成人亦可享受水上麻將的樂趣！



露天養生溫泉



溫泉度假村又怎能缺少露天溫泉區呢？這裏的特色溫泉極多，如人參泉、牛奶泉，大部份以養生和護膚為主題，一邊浸溫泉，一邊感受園區內的清幽氣息，的確是都巿人放假休憩的好地方。



除水上玩樂設施，度假村內還設有康體中心，提供一系列最新的娛樂設施，單車、棋牌室及多種球類活動一應俱全。



新鮮食材入饌



別墅內設有中、西餐廳，中餐廳主打特色農家菜，其中青花瓷大盤菜宴可供六至十位享用，盤菜宴中的魚、鴨、雞等均取材自英德本巿，務求以最新鮮食材入饌，而青菜更是由自家農場種植，非常新鮮。



嶺南文化特色 陽峽生態旅遊



英德巿的湞陽峽生態旅遊度假區以北江特色的嶺南山水田園風光為背景，度假區主要分為連江口古街、月亮灣水上世界、曹主娘娘宮、動漫森林公園和金海灣等五個區域。當中以古街最為吸引，街前的蒸汽火車頭源自上世紀六十年代，是旅客必到的影相位。古街內盡是古色古鄉的佈置，小店以售賣土產為主，如茶葉、涼果等，亦有陶瓷製作小館，不少旅客更親身參與，全程投入古都風情。



清遠美食豬八戒紮肉宴



不少人遊訪英德，都會順道一覽清遠名勝，如大旭山爆布、盤龍峽等。至於美食，清遠的走地雞一向聞名，原來清遠還有著名菜式「豬八戒紮肉」，選用土豬五花腩、豬耳朵、脆皮豆腐、娃娃菜、豆角等作配搭，鮮甜爽口，蘸點陳醋同吃，份外美味。



SAVE湖山溫泉度假村



地址︰英德望埠鎮寶墩大道



查詢︰86 0763 2618888



英德寶墩湖兩天團$399起



查詢︰2133 9468



網頁：www.bigline.hk（大航假期）



註：大航假期舉辦之旅行團為全港獨家入住湖山溫泉度假村