﻿紐西蘭飛越葡萄園

紐西蘭除有迷人湖光山色，也是刺激活動的大本營，笨豬跳、激流泛舟、噴射快艇等樣樣驚險，這趟來到奧克蘭巿外島懷希基島（Waiheke Island），同樣也有刺激體驗，在此挑戰高空飛索，心情也自然地緊張起來呢！



文、圖：韋利 鳴謝：Zespri



來到紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland），不少人都愛聯遊鄰近島嶼，其中船程只約大半小時的懷希基島，既擁森林及沙灘等自然勝景，又是葡萄園及橄欖園的集中地，遊趣相當豐富，難怪除給當地人視為消閒後樂園，也成為極受遊客鍾情的度假勝地，在此細意享受悠閒生活。不過我這趟來到當地，卻捨逍遙遊趣，特意選擇感受當地刺激的一面，由碼頭跳上專車，便直驅山頂的飛索陣營Ecozip Adventures。



雖說這裏只有三條索道，不過每條不但長達二百米，更設兩條平衡索道供友儕並肩同行，更得我心的，還是索道經過的地方悉數擁有美景，好像最先挑戰的索道，便有金黃色的葡萄園作為背景，令人大感雀躍。



只見友伴們換過全副裝備及聽畢教練講解後，隨即二人一組輪流登上台階準備橫空穿梭。當大家繫上安全帶預備起步時，神情均變得戰戰兢兢，因為滑行速度不算太快，而穿越大自然的快感卻灌注全身！俯衝下山後，要拾級步回起點，幸好沿途有教練講解原始森林生態，教我們能以另一角度細味大自然！



SAVE Ecozip Adventures



地址：150 Trig Hill Road, Onetangi, Auckland



電話：64 9 372 5646



費用：成人約660港元，兒童約440港元。



時間：09:00-17:00



網頁：www.ecozipadventures.co.nz