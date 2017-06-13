﻿天然風味 西方養生餐

近年健康飲食風氣盛行，東方有養生湯水等傳統保健食療，西方社會同樣推崇天然食物，不少西式餐廳及酒店更聯同營養顧問致力炮製無糖、無麩的佳餚，食材配搭更顯心思，為健康美食添滋味。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



圖：褚樂琪（The Lobby、Chesa、Gaddi's）、



Lady Fifi（Lobster Bar and Grill）



半島酒店The Lobby的水牛芝士蔓藤彩虹番茄沙律加入了天然食材，這道沙律以純種的Vine-ripened Tomatoes為主角，番茄色彩繽紛且味道不一。紅色番茄軟身多汁，黃色的質感爽口，橙色的外皮較厚，綠色則味道偏淡，配以香濃軟滑的意大利水牛芝士、清香的羅勒及微澀的苦苣同吃，添上意大利陳醋橄欖油提味，口感清新。



Gaddi's的頭盤蘆筍、竹筍配西班牙橡果飼黑毛豬火腿，同樣散發田園風味。時令蘆筍來自法國東南部，蘆筍尖清甜爽脆而不澀，蘆筍底部沿用蔬菜高湯及茴芹烹調，不失鮮味，配合散發杏仁香氣的慢煮奶浸日本竹筍，佐以油香滿溢的頂級Joselito橡果飼伊比利亞黑毛豬火腿，為清淡的蘆筍、竹筍增添鹹香。而Chesa的慢煮三文魚以蘇格蘭的可持續三文魚入饌，加入少許檸檬、橄欖油提鮮，以50°C慢煮確保三文魚的半熟嫩滑質感，用時蘸上香檸牛油醬同吃，增添芳香。



優質食材 無麩滋味



Lobster Bar and Grill的廚師團隊察覺近年不少食客受含麩食物敏感所困擾，故研發無麩的滋味菜式。其招牌鮮龍蝦及阿拉斯加蟹肉沙律是必食之選，以加拿大鮮龍蝦及阿拉斯加蟹肉入饌，混合泰式Sriracha辣醬和蛋黃醬，提升香氣並增添口感，以清甜爽口的泰國迷你蘆筍伴碟，精緻美味。



主菜意大利紅蝦闊條麵亦是餐廳用上優質食材炮製的菜式，地中海紅蝦鮮甜濃郁且肉質緊緻，配合散發白蘭地酒香的龍蝦醬汁，佐以水耕車厘茄享用，風味清新。



SAVE



a. The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772



c. Gaddi's



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓



電話：2696 6763



b. Chesa



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓



電話：2696 6769



d. Lobster Bar and Grill



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店6樓



電話：2820 8560