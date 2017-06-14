﻿一鍵操作 超輕無線吸塵寶

家用吸塵機最緊要夠輕夠方便，日本品牌正負零（±0）新推的無線吸塵機重量僅約一公斤，一隻手指也舉得起，設計簡約但吸力不俗，如此神奇，吸引阿卓爸爸馬上試用！



吸塵機不只是純粹吸塵，家居小垃圾、車廂食物碎等統統都要吸走，甚至有不少人用吸塵機來壓縮袋抽真空收納棉被，功能多多，體積自然愈來愈大，事關馬達要強勁才有可靠吸力，不過很多時忽略了輕便易收納問題。阿卓爸爸家中有台同時吸塵抹地的無線吸塵機，效能雖好，但體積過大，又不能「站立」擺放，要特別在牆上鑽孔安裝掛架才可「站起來」。



一般家電最令人頭痛的問題就是收納，今次測試的日本品牌正負零全新無線吸塵機Y010，由著名設計師深澤直人（Naoto Fukasawa）設計，外形簡約不花巧，配備腳架可直立擺放，平日置於廳中一角猶如一件低調擺設，優雅美觀，取出使用時卻神奇地輕巧，皆因它僅重一公斤，即約2.2磅，長時間單手操作也很自如。



設計簡約 操作長效



Y010以一鍵操作式設計，有三種強度切換，分別是標準、強力和高效能，由於是無刷馬達，抽風主體非常細小，據廠方資料，這組無刷馬達是「日本電產株式會社」協助開發，特點就是細！



Y010是用可拆式電池驅動，拆下電池可隨處充電，不用移動整台吸塵機或安裝專用充電架。在標準模式下，官方指充滿電可連續操作五十七分鐘，以同級機種來說，有着非常出色的表現。另外，除馬達及電池外，Y010全機皆可清洗，配合兩組可水洗的濾網，不會因潮濕及污物積聚而產生霉味。



測試評語 吸頭和集塵盒較小



測試這部吸塵機，首看是它會否佔用家居太大空間，這方面評分非常好，它機身渾圓，精鋼腳架沒有多餘角位，其中一邊支架更可收入櫃底，減少浪費空間。



功能方面，每個喉管接口已經預設了斜位，對應大部份收納棉被壓縮袋，加上精準手把設計，過程中吸頭也不會輕易鬆開。第一組吸管上方是濾網和集塵箱，由於濾網和空氣過濾器是層疊式設計，佔用空間不大，令馬達主體非常輕巧。



三種吸力強度適中，標準吸力已可應付大部份家居情況，最強吸力建議用於汽車車廂的窄狹位置。手感方面，Y010的確未有德國或英國品牌出品的硬淨，初次上手好像玩具般，要花一段時間習慣。值得一提是其耐用度，由於阿卓爸爸家中的站立式手提吸塵機經常跌在地上，兩三次已有破裂情況，所以今次特意模擬了多個「墮地」測試，Y010仍有很好的表現，沒有出現鬆脫或爆裂情況。不過，Y010的吸頭和集塵盒較細小，只適用於實用面積約四百方呎空間，個人認為，若閣下擁有大型家居，就未必適用。



Y010無線吸塵機



售價：$2,280



查詢：3571 9259（±0）



其他選擇 一次拖地除塵



Philips的PowerPro Aqua把吸塵和拖地二合為一，電力由18V加強至25.2V，可用超過一小時，在普通濕拖模式下，水箱注水一次足夠連續清潔五百方呎地板，水箱又有停機自動防滴漏設計，避免待機時弄濕地板，新加入手提吸塵機功能，並附有牀褥吸扒毛刷。



售價：$3,288



查詢：Philips/2619 9663



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛