﻿英國首試 Mulsanne Speed快速豪艦

殿堂汽車名牌賓利（Bentley）月前邀請筆者參觀位於英國Crewe的總部，同時試駕旗下多款新車，包括尚未抵港的高性能版本Mulsanne Speed。文、圖：彭志揚（英國Crewe）



今次名為「Home of Bentley Media Visit」的活動，由賓利香港主辦，目的是讓傳媒深入了解品牌自1919年誕生以來的人手造車工藝和悠久歷史。廠方安排全線新車供試駕，當中最矚目是兩款高性能房車。



Mulsanne Speed顧名思義講求「速度」，6.75公升V8 Turbo引擎馬力較普通版增加25ps至537ps，扭力達112kgm。它始終是一輛尊貴非凡旗艦車，踏盡油門前進感受毫不狂野，強大扭力來得特別順暢，其轉數極限為4,500rpm，那種從容不逼全速推進的氣勢和聲音磅礡，感覺非常「賓利」，風味古雅正宗。



至於全場最勁的635ps馬力Flying Spur W12 S，被譽為品牌史上最快房車，加速感猛烈，相對小巧車身配合四驅，轉彎靈活和穩健度更勝Mulsanne Speed。



SAVE



兩款賓利規格



型號：Mulsanne Speed Flying Spur W12 S



引擎：6.75 V8 Turbo 6.0 W12雙Turbo



馬力/扭力：537ps/112kgm 635ps/83.6kgm



傳動：八速自動波後驅 八速自動波四驅



0至100km/h：4.9秒 4.5秒



售價：$5,060,000起 $3,869,000起



查詢：www.bentleymotors.com



註：所有價錢僅作參考，以商戶最新公佈為準。